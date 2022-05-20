Muğla'nın Milli Mücadele Kahramanları Duvara Resmedildi - Haberler

Sanatçı Erdem Aylı tarafından Konakaltı Kültür Merkezi içine bakan evin duvarına Muğla'ya bakan Atatürk, İskender Alper, Bozüyüklü Hacı Süleyman Efendi, Zorbazade Ragıp Bey, Efeler, Serdengeçti Birlikleri, İsmet Teyyaresi ve zeytin dalı resmedildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş mural resim çalışmasının açılışında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:"Böylesine önemli bir günde bir arada olmak ve bugünü tarihi Konakaltı Kültür merkezimizde böylesine güzel bir sanat eseriyle taçlandırmak benim için hem gurur hem de mutluluk verici oldu. Sevgili Erdem kardeşimizin sanat eserini bugün sizlerle paylaşıyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum. Muğla'mız ve Menteşemizle ilgili yanlış bilinen tarihi gerçekleri de bu vesileyle gün yüzüne çıkarmış bulunuyoruz. Menteşe olarak bir kültür kenti olduğumuzu her zaman söylemişimdir. Kendi kültür ve tarihimize de mutlaka sahip çıkmalı ve bizden sonraki kuşaklara aktarmalıyız. İşte, karşınızda duran bu güzel duvar resmiyle artık Atatürk Muğla'ya, Muğla da Ata'sına bakıyor. Milli Mücadele yıllarını anlatan, böylesine gurur verici bir eserin tanıtımını da Ata'mızın milli mücadele için ilk adımı attığı 19 Mayıs tarihin de yapmak da ayrı bir mutluluk kaynağı. Bizler var oldukça ne Menteşe'ye ne de bu memleketin başka tek bir karış toprağına bir daha hiçbir düşman ayağı basamayacak. Menteşeliler ve Muğlalılar olarak bu vatan uğruna ne kahramanlıklar yaptığımız ortada. Bundan sonra da her zorluğa göğüs germeye devam edeceğiz."

Konakaltı Kültür Merkezindeki mural çalışmanın yaklaşık 1 ay sürdüğünü belirten sanatçı Erdem Aylı, "Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ben de bu eseri yaparken Muğla ve Menteşe hakkında yanlış bilinen tarihi gerçekler hakkında doğru bilgiler edindim. 7 metreye 12 metre ölçülerinde duvara resmedilen bu eser benim içinde çok değerli bir çalışma oldu. Bir Muğlalı olarak bu eseri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum." dedi.

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