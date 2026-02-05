Haberler

Muğla'da fırtına etkili oluyor

Muğla'da fırtına etkili oluyor
Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde etkili olan fırtına, dalgalar nedeniyle kıyıdaki işletmelere zarar verdi. Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi ve kent sakinleri kapalı mekanlarda zaman geçirmeyi tercih etti. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Bodrum-Datça arasındaki feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Kumbahçe Mahallesi'nde kıyıdaki bazı işletmeler dalgalardan olumsuz etkilendi???????. Kıyıdaki bazı iskeleler de zarar gördü.

Kent sakinleri fırtına nedeniyle kapalı mekanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Marmaris'te de Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, güney ve güneydoğu yönlerinden esen rüzgarın hızı saatte 45 kilometre olarak ölçüldü.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle sahillerde yüksek dalgalar oluştu, kıyılardaki işletmelerin tenteleri ve şemsiyeleri devrildi.

