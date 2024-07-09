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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 12.11'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı yüzeyden 6.89 km derinlikte yaşandı.

2 gün önce Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, bölgedekiler korku yaşamıştı. Aynı kentten bugün bir deprem haberi daha geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Muğla'da saat 12.11'de 4,4 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Merkez üssü Marmaris ilçesi olan deprem 6,89 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Ayrıntılar geliyor...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Marmaris Deprem Muğla Güncel Haberler

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