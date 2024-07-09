Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem

2 gün önce Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, bölgedekiler korku yaşamıştı. Aynı kentten bugün bir deprem haberi daha geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Muğla'da saat 12.11'de 4,4 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Merkez üssü Marmaris ilçesi olan deprem 6,89 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

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