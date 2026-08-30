Marmaris ve Ula'da Zafer Bayramı Coşkusu

Muğla'nın Marmaris ve Ula ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama programları gerçekleştirildi.

Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki kutlama programına katılan Kaymakam Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Atatürk Meydanı'nda vatandaşları selamlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Büyük Zafer'in anlam ve öneminin vurgulandığı programda, vatandaşlar Türk bayraklarıyla bayram coşkusunu yaşadı. Meydanda gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler ve kutlama programı, vatandaşların yoğun ilgisiyle devam etti.

Program daha sonra Kaymakamlık makamında devam etti.

Ula İlçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene İlçe Kaymakamı Murat Ekinci, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından ilçedeki şehitlik ziyaret edildi.

Kaynak: AA