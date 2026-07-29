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Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çiftlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve yangın işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: AA
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