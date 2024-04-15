Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Muğla Datça'da 4 büyüklüğünde deprem

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Datça'nın merkez üssü olduğu 4 büyüklüğünde deprem AFAD tarafından duyuruldu. Saat 09.06'da yaşanan sarsıntı çevre illerde de hissedilirken depremin derinliği 6.39 kilometre olarak kaydedildi.

OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI

Son aylarda sık sık deprem yaşanan ilçede sarsıntıyı hissedenler kısa süreli panik yaşarken yetkililerden olumsuz bir gelişme aktarılmadı.

GECE SAATLERİNDE DE SALLANDI

Datça'da gece saatlerinde de bir deprem kaydedilmiş, AFAD, saat 01.21'de yaşanan sarsıntının büyüklüğünü 3.6 olarak duyurmuştu.

Muğla'nın Datça ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Deprem Datça Muğla Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne, nerede hissedildi? AFAD, Kandilli Rasthanesi Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 15 Nisan Muğla'da nerede deprem oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 15 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Resmi Gazete bugün (15 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Anayasanın 58. maddesi nedir? (Gençliğin Korunması) Anayasa madde 58 konusu ne? 15 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 15 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 15 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 15 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 15 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 15 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 15 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Kepez Belediye Başkanı hangi partiden? Kepez seçim sonuçları 2024! Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı mı? Mesut Kocagöz neden tutuklandı, suçu ne?
500

Yorumlar (1)

Salim:

GEÇMİŞ OLSUN DATÇA ALLAH BETERİNDEN SAKLASIN...

4
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title