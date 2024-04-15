Muğla Datça'da 4 büyüklüğünde deprem

Muğla Datça'nın merkez üssü olduğu 4 büyüklüğünde deprem AFAD tarafından duyuruldu. Saat 09.06'da yaşanan sarsıntı çevre illerde de hissedilirken depremin derinliği 6.39 kilometre olarak kaydedildi.

OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI

Son aylarda sık sık deprem yaşanan ilçede sarsıntıyı hissedenler kısa süreli panik yaşarken yetkililerden olumsuz bir gelişme aktarılmadı.

GECE SAATLERİNDE DE SALLANDI

Datça'da gece saatlerinde de bir deprem kaydedilmiş, AFAD, saat 01.21'de yaşanan sarsıntının büyüklüğünü 3.6 olarak duyurmuştu.