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Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında akşam saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.2 büyüklüğünde olduğunu belirtti.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 21.44'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, Datça'nın 97.97 kilometre açığında yaşanan depremin yerin 14.36 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.2

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 16.3 kilometre derinliğinde yaşandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SABAH SAATLERİNDE DE SALLANMIŞTI

Öte yandan bu sabah saat 05.33'te de Datça'da deprem meydana gelmişti. Ritcher ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde yaşanan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti.

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Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel

Deprem Datça Muğla AFAD Güncel Haberler

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