Üye Girişi
Haberler

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Sıfır Atık projesi başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı 'Sıfır Atık' projesi kapsamında kentin işlek noktalarına atık geri kazanım konteynerleri konuldu. Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, 'Konteynerlerimizi yerleştiriyoruz ve vatandaşlarımızın atıklarını bu alanlara bırakmalarını istiyoruz.' dedi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı "Sıfır Atık" projesi kapsamında kentin işlek noktalarına atık geri kazanım konteynerleri kondu.

"Temiz bir Dalaman için dönüşüme siz de katılın" vurgusunu yapan Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, "Konteynerlerimizi yerleştiriyoruz ve vatandaşlarımızın atıklarını bu alanlara bırakmalarını istiyoruz." dedi.

Dalaman Belediyesi Temizlik işleri ekiplerinin de belirli periyotlarla vatandaşlarla çöp toplama ve temiz çevre için farkındalık günleri yapacakları belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Dalaman Muğla Güncel Haberler

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

 Türkiye'de ilk defa görülen balığı palamut sanıp arkadaşına yedirdi

Türkiye'de ilk defa görülen balığı palamut sanıp arkadaşına yedirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title