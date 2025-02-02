Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyi ateş altında! Terör örgütü iyice köşeye sıkıştı
İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
Pınar Gültekin davasında Yargıtay 'canavarca değil' dedi, müebbet kararını bozdu

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon

Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,64 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan haber de Ege Denizi'nden geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın geçtiği "son dakika" bilgisine göre Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 6,64 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de büyük paniğe neden oldu.

AFAD'ın açıklaması şu şekilde;

Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
img

Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Araçlar kül oldu
img

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
img

Taksici, alıkoyduğu genç sürücüyü dakikalarca yalvarttı
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıVATOZZ:

Rabb'im ülkemizi ve milletimizi afatindan korusun

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

4.7 evet biraz geçerli bir oran. Bence bayağı korku olmuştur

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBen Deli çoşkun:

Allah beterinden korusun. Anlaşılan türkimizi deprem hic rahat bırakmıyor her gün ufakta olsa sallanıyoruz herşeyde bir hayır vardır.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Deprem oluşumu toprağın canlı olduğunu ve hala verimli olduğunu ifade eder..ancak tedbir almakta üstünde yaşayanların güvenli bir yaşam sürmesini sağlar..tedbirsizlik ise 5 üzeri depremlerde geri kalmış ülkelerde yıkım ve ölümlere sebep olur..inanın Japonya'da bu büyüklükte depremler çok sık oluyor ve şunada inanın Japonya'da 7 şiddetindeki depremler kimse için konuşulacak bir durum değil..sebebi Allah'ın verdiği akılı kullanmak ve sonucu fıtratla geliştirecek bir yıkımın olmamasıdır..

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYunuss Bayern:

Bırak bodrom sallansın içkiciler akıllansın

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Yorumu akpliler doldurmus

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Celik:

İnşallah binalar depreme hazırdir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Japonlar neredeyse her gün deprem hissediyorlar. Şükretmek gerekiyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı

İdrarını içerek yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı
Shiitake mantarını eken yaşadı! Tanesi 17 bin liradan satılıyor

Eken zengin oluyor! Tanesi tam 17 bin liradan satılıyor
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun

Ünlü yorumcu canlı yayın açarak milyonluk vurgun yaptı
TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var

Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Araçlar kül oldu
Doktor İlker Gönen'in cezaevinde intihar etmesi akıllara bir ismi getirdi

İlker Gönen'in cezaevindeki intiharı akıllara tek bir ismi getirdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.