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Muğla Milas'ta Müze Müdürlüğü iki çocuğa Kültür Varlıkları Koruyucusu belgesi verdi

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Muğla Milas'ta Müze Müdürlüğü iki çocuğa Kültür Varlıkları Koruyucusu belgesi verdi
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Milas Müze Müdürlüğü, kültürel miras eğitimlerine katılan iki çocuğa "Kültür Varlıkları Koruyucusu" belgesi verdi. Bir çocuk denizde gördüğü parçaları ailesiyle müze yetkililerine, bir çocuk da mozaiklerin üst örtüsünün açıldığını Milas Müze Müdürlüğüne bildirdi.

MUĞLA (AA) – Milas Müze Müdürlüğü tarafından iki çocuğa "Kültür Varlıkları Koruyucusu" belgesi verildiği bildirildi.

Müze Müdürü Ali Yalçın, AA muhabirine, çocuklara yönelik kültürel miras bilinci oluşturan eğitimler düzenlediklerini, eğitimlerde çocuklara çevrelerinde karşılaştıkları kültür varlıklarına nasıl yaklaşmaları gerektiğini ve bunların ortak miras olduğu bilincini kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Yalçın, eğitim çalışmalarının çocukların günlük yaşamlarındaki davranışlarına yansımasının kendileri açısından son derece kıymetli olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Eğitimlere katılan bir çocuk denizde gördüğü bazı parçaları fark ederek ailesi ile birlikte müze yetkililerine haber verdi. Başka bir çocuk ise koruma altındaki mozaiklerin üst örtüsünün açıldığını fark ederek durumu Milas Müze Müdürlüğüne bildirdi. Bu iki örnek çocuklara kazandırılmaya çalışılan kültürel mirası koruma bilincinin günlük hayatta karşılık bulduğunu gösterdi. Bulunan parçaların kendisinden çok, bir çocukta oluşan bu farkındalık ve koruma duygusu. Çünkü kültürel mirasımızı geleceğe taşımanın en güçlü yollarından birisinin bu bilinci çocuk yaşta kazanmak ve kazandırmak olduğunu düşünüyoruz."

Yalçın, çocuklara "Kültür Varlıkları Koruyucusu" belgesi verdiklerini vurgulayarak, kültürel mirasa sahip çıkmayı öğrenen çocukların, yarın onun en güçlü koruyucuları olacakları kaydetti.

Kaynak: AA
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