Muğla'da fırtına ve sağanak etkili oluyor

Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde etkili olan fırtına, hızla artan rüzgar ve sağanak yağışlar nedeniyle ağaçlar devrildi, tekneler sürüklendi ve caddelerde su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, meydana gelen olumsuzluklara müdahale ediyor.

Muğla'nın kıyı ilçelerinde fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Marmaris'te rüzgarın hızı saatte 74 kilometreyi buldu. Fırtınada birçok mahallede ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

Siteler Mahallesi Uzunyalı Plajı'nda yelkenli tekne fırtınanın ve dalgaların etkisiyle kıyıya sürüklenerek yan yattı. Sahilde yüksek dalgaların oluştuğu ilçede birçok iş yerinin tenteleri parçalandı. Marmaris Yat Limanı'nda bazı su ve elektrik panoları yerinden söküldü.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde oluşan su birikintisi sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Fırtına ve yağmur nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara belediye ekipleri müdahale ediyor.

Bodrum

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, 11 metrelik yelkenli tekne sürüklenerek karaya oturdu. Bazı bölgelerde amatör balıkçıların tekneleri su aldı, kıyıya sürüklendi.

Meteorolojik uyarı üzerine tekneler ile yatlar, koylara ve limana demirlendi.

Alabora olan bir kürek sporu teknesi, vatandaşların da yardımıyla sporcular tarafından içindeki su tahliye edilerek kıyıya çekildi.

Turistik ilçede bazı mahallelerde ağaçlar devrildi, kısa süreli sağanak sonrası sokaklarda su birikintileri oluştu.

Rüzgarın bölgede akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
