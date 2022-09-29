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Son dakika haberi: Fethiye'de yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi yaralı bulundu

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Son dakika habere göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolda yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi ise yaralı bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolda yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi ise yaralı bulundu.

Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisinde iki kişinin yol ortasında hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kimliği henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı David James Warren (72) ise sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Ölüdeniz Mahallesi 112 Acil Çağrı Fethiye Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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