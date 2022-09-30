Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla haberleri | Bodrum Karaada'da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncel Haberler

Muğla haberleri | Bodrum Karaada'da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla haberlerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Karaada'da yardım talebinde bulunan 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Karaada'da yardım talebinde bulunan 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarındaki Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu ve dalış timi yönlendirildi.

Ekipler, adadaki 39 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

Karaada Bodrum Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title