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Muğla haberi | Marmaris'te yangın çıkaran çoban, adli kontrolle serbest

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Muğla haberi | Marmaris'te yangın çıkaran çoban, adli kontrolle serbest

Muğla yerel gündem haberine göre MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, keçilerine saldıran yılanları uzaklaştırmak için ateş yaktığını itiraf eden ve makilik yangınına neden olan Ömer Cankurt (51), adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, keçilerine saldıran yılanları uzaklaştırmak için ateş yaktığını itiraf eden ve makilik yangınına neden olan Ömer Cankurt (51), adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Söğüt Mahallesi Kızılyer mevkisindeki makilikten, dün saat 11.00 sıralarında dumanlar yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gönderilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter ve 3 uçak ile havadan, 14 arazöz, 4 ikmal aracı ve 63 orman işçisi ile de karadan alevlere müdahalede bulunuldu. Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında, 1 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için 2 asayiş timi görevlendirildi. Jandarma ekipleri, keçilere saldıran yılanları uzaklaştırmak için yaktığı ateşin yangına neden olduğunu itiraf eden çoban Ömer Cankurt'u gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Cankurt, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Marmaris Kızılyer Söğüt Muğla Güncel Haberler

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