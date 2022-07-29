Son dakika haberi... Bodrum açıklarında gemi ve motor yata uyuşturucu operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Bodrum açıklarında gemi ve motor yata uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Muğla'nın Bodrum açıklarında uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen Vanuatu bayraklı "Ocean Blue" isimli ticari gemi ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bayraklı "Belgor" isimli motor yatta operasyon düzenlendiğini bildirdi.

 - Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı, Muğla'nın Bodrum açıklarında uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen Vanuatu bayraklı "Ocean Blue" isimli ticari gemi ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bayraklı "Belgor" isimli motor yatta operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 26 Temmuz'da Güllük Limanı'na intikal halindeki Vanuatu bayraklı 92 metre boyundaki "Ocean Blue" isimli ticari gemide uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine ekipler, söz konusu gemiyi takibe aldı. Takip sırasında ekipler, "Ocean Blue" isimli ticari geminin Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı "Belgor" isimli motor yatın ticari gemiye yanaşıp ayrıldığını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, "Ocean Blue" isimli ticari gemiyi durdurdu ancak "Belgor" isimli motor yat, tüm sesli ve görüntülü ikazlara rağmen durmayarak kaçmaya başladı.

Sahil Güvenlik'e ait 4 bot, bir dalış timi ve bir uçak ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir helikopter tarafından söz konusu yat, uzun süren takibin ardından önleme manevralarıyla zor kullanılarak durduruldu.

Bahse konu motor yattaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan arama kararı doğrultusunda ekiplerce motor yat, ticari gemi ve denizde yapılan incelemeler neticesinde denize atıldığı tespit edilen yaklaşık 60 kilogram, jandarma ekipleri tarafından da kıyıda yaklaşık 21 kilogram olmak üzere 81 kilogram kokain ve ayrıca ticari gemide yaklaşık 3 kilogram skunk ele geçirildi.

Ticari gemi, motor yat, deniz ve kıyı şeridinde arama faaliyetleri devam ediyor.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

Bodrum Muğla Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title