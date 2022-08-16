Muğla gündem haberi | DATÇA'DA DENİZE DEV ORFOZ BALIĞI HEYKELİ

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki Kumluk Plajı'na belediye tarafından 10 ton ağırlığında nesli tükenme tehlikesi altında olan orfoz balığı heykeli yerleştirildi. Tatilciler, ilk günden heykele ilgi gösterip, önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Datça ilçe merkezinde, Kumluk Plajı'nın Cumhuriyet Meydanı'na bakan tarafında, mermerden yapılmış orfoz balığı heykeli yerleştirildi.

Yaklaşık 1 metre derinliğindeki denizin içine, vinçle yerleştirilen heykel, iki blok mermerden oluşuyor. Datça Belediyesi tarafından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu Heykeltıraş Halil İbrahim Sever'e (41), yaptırılan 10 ton ağırlığındaki heykel, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan orfoz balığını betimliyor. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve Belediye görevlilerinin denetiminde yaklaşık bir saatlik bir çalışma sonucu yerine konulan heykel, daha ilk andan itibaren büyük ilgi gördü. Tatilciler, Datça hatırası için balık heykeli önünde bol bol fotoğraf çektirdi.

Heykeltıraş Halil İbrahim Sever, Datça denizlerinde yaşamını sürdüren orfoz balığının koruma altındaki türlerden biri olduğunu hatırlatarak, "Orfoz balığının nesli tehlike altında ve sayıları her geçen gün azalıyor. Buraya orfoz balığı heykelini yaparken, bu düşünceden hareketle yola çıktık. İnsanlara, balıkçılara, tatilcilere, turistlere ve herkese orfoz balığının koruma altında olduğunu göstermek istedik. Bunun yanı sıra; tatilcilere, Datça'ya geldiklerinde, önünde hatıra fotoğrafı çektirebilecekleri bir ortam sağlamayı amaçladık" dedi.

İki bloktan oluşan heykelin, alt kaidesinin gümüş mermer, balığın kendisinin ise traverten mermerden olduğunu belirten Sever, "Heykelin kaidesi, 7 ton ağırlığında gümüş mermer ve biz onu kaya formuna getirdik. Balık heykelini ise 4 tonluk bir traverten mermerden yonttuk. Şu an ağırlığı 3 ton ve 2,5 metre uzunluğunda. Yüksekliği ise 120 santimetre, kaide ile birlikte yüksekliği 190 santimetreye ulaşıyor.

Traverten mermerini, üzerindeki leke girişlerini, orfoz balığına yakın dokusal özelliği nedeniyle tercih ettim. Balığın yan yüzgeçleri ise bronz dökümden ve üzerine oksitlenmeyi önlemek amacıyla, titan kaplama yapıldı. Heykel, yaklaşık üç aylık yoğun bir çalışma sonucu tamamlandı" diye konuştu.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Datça'nın tarihinde orfoz balığının önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Orfoz, geçmişten günümüze bir miras ise bize düşen görev de bu mirası gelecek nesillere emanet edebilmek adına varlığını korumaktır. Orfoz, dünden bugüne Datça'nın en değerli balık türlerinden biridir. Denizlerimizde yok olmaması için, yaşatılması ve korunması adına, bu heykelin farkındalık yaratacağına inanıyorum" dedi.(DHA)