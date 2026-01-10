Haberler

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Akdeniz olarak belirlendi. Saat 05.55'te yerin 40,08 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi ancak ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.55'te merkez üssü Akdeniz olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 40,08 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Türkiye'ye en yakın olan kara parçası Fethiye'ye 36.61 kilometre uzaklıkla olduğu saptandı. Sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü

YPG'liler birbirine girdi! İç çatışma çıktı, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı

Köy alarma geçti! Giriş çıkışlar yasaklandı, tam karantina uygulanıyor
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı! İşte kullandığı madde
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi

Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi