Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Akdeniz olarak belirlendi. Saat 05.55'te yerin 40,08 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi ancak ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.
MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.55'te merkez üssü Akdeniz olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 40,08 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Türkiye'ye en yakın olan kara parçası Fethiye'ye 36.61 kilometre uzaklıkla olduğu saptandı. Sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel