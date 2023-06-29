Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına hem karadan hem de 6 helikopter ve 6 uçakla havadan müdahale ediliyor.

Datça ilçesi Kargı mevkiinde saat 18.30 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Yangının otluk ve makilik alanda etkili olduğu öğrenilirken, yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli 6 helikopter ve 6 uçak havadan müdahale ediyor.

GÖKYÜZÜ GRİYE BÜRÜNDÜ

Yanan bölgeden yayılan duman ile gökyüzü gri renge bürünürken, alevler hızla yayıldı. Ekipler alevlerin yerleşim bölgesine sıçramadan kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.