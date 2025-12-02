Flamingolara ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanı'nda göl yüzeyi deniz maruluyla kaplandı

MUĞLA'nın Milas ve Bodrum ilçeleri arasındaki başta flamingolar olmak üzere binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanı ve Tabiat Parkı'nda, gölün yüzeyini deniz marulu ile kaplandı. Öte yandan bölgeye gelen binlerce flamingo ise görsel şölen oluşturdu.

Milas ilçesine 20 kilometre mesafedeki Boğaziçi Mahallesi sınırlarında bulunan Tuzla Sulak Alanı ve Tabiat Parkı, flamingo ve farklı türlerden kuşlara ev sahipliği yapıyor. Sulak alan üzerinde balıkçıl, pelikan, su tavuğu, karabatak benzeri 118'e yakın kuş türüyle birlikte yemlenen flamingolar, kuş gözlemcileri ve doğaseverleri bölgeye çekiyor. 380 hektarlık alanı kaplayan ve besin kaynakları açısından zengin olan sulak alan, her yıl yaklaşık 3 bin flamingoyu ağırlıyor.

Bölgede güzel görüntüler oluşturan flamingoların yanı sıra göl yüzeyini kaplayan deniz marulu dikkat çekti. Özellikle kıyıya yakın kesimlerde yoğun şekilde yayılım gösteren deniz marulu bulunduğu alanlarda su yüzeyinde çekilmeler ile birlikte evsel atık kirliliğinin olduğu da görüldüğü.