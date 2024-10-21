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Muğla'daki Orman Yangınlarına Büyükşehir Belediyesi Müdahale Etti

Muğla'daki Orman Yangınlarına Büyükşehir Belediyesi Müdahale Etti
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Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerinde çıkan orman yangınlarına Muğla Büyükşehir Belediyesi 217 araç ve 408 personelle müdahale etti. Yangınlarda toplam 849 hektar ormanlık alan zarar gördü. Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangınla mücadelede tüm ekiplerin sahada olduğunu belirtti.

MUĞLA'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerinde çıkan orman yangınlarına Muğla Büyükşehir Belediyesi toplam 217 araç ve 408 personelle müdahale ederek destek verdiği açıklandı. Dalaman Taşbaşı'ndaki yangında yaklaşık 135 hektar, Menteşe Turnalı yangınında da yaklaşık 714 hektar olmak üzere toplam 849 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü belirtildi. Yangından dolayı mağdur olan vatandaşların yanında olacaklarını belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras "Orman yangınları konusunda hassas olan coğrafyamızda ne yazık ki yine ciğerlerimiz yandı. Özellikle Turnalı, Kıran bölgesinde bal ormanları dediğimiz alanda yangın rüzgarın da etkisiyle 4 gün sürdü. Yangının ilk gününden itibaren İtfaiye, MUSKİ, sağlık, fen işleri gibi tüm ekiplerimiz sahadaydı. Tüm gücümüzle yangınla mücadele etmek için sahadaydık. Yangınla canla başla mücadele eden tüm ekiplere, tankerlerle desteğe gelen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yangın sonrası da vatandaşlarımızın yanında olmak için ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Muğlamıza geçmiş olsun diyor, yangın konusunda tüm vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyorum" dedi.

Öte yandan, yangının asırlık ve çam balı deposu olan kızılçam ormanıyla birlikte Kıran Mahallesi'ne ulaşma ihtimali, dik yamaçların bitimiyle başlayan sırt hattında ekiplerin dozer ve iş makinalarıyla açtığı yangın şeridiyle önlendi. Ekiplerin açtığı yaklaşık 6,5 kilometrelik hatta bekleyen arazöz ekipleri, drone ile havadan görüntülendi.

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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