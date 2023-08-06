Muğla'da YK Enerji'nin maden sahası protesto edildi

Muğla'nın Milas ilçesinde YK Enerji'nin maden sahası için Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimini protesto etmek üzere düzenlenen 'Büyük Buluşma'ya Türkiye'nin dört bir yanından yurttaşlar katıldı. Oyuncu Levent Üzümcü, 'Buradaki köylülerin topraklarını satın alıp onların üzerine çöken insanlara sormak lazım, ülke bir şirket yönetilir gibi mi yönetilir? Belki cümleyi böyle kurarsan anlaşılabilir ama vatan bir şirket gibi yönetilmez' dedi.

KERİM UĞUR

Muğla'nın Milas ilçesinde YK Enerji'nin maden sahası için Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimini protesto etmek üzere düzenlenen "Büyük Buluşma"ya Türkiye'nin dört bir yanından yurttaşlar katıldı. Oyuncu Levent Üzümcü, "Buradaki köylülerin topraklarını satın alıp onların üzerine çöken insanlara sormak lazım, ülke bir şirket yönetilir gibi mi yönetilir? Belki cümleyi böyle kurarsan anlaşılabilir ama vatan bir şirket gibi yönetilmez" dedi.

Muğla'nın Milas ilçesinde YK Enerji'nin madeni için Akbelen Ormanı'nda ağaçların kesilmesini protesto etmek üzere düzenlenen "Büyük Buluşma"ya, ülkenin dört bir yanından yurttaşlar katıldı. Akbelen direnişinin 16. gününde bir araya gelen yurttaşlar, ormanda forum düzenlendi. Forumda kesilmiş bir ağaca kefen giydirilerek, saygı duruşunda bulunuldu. Forumun ardından Akbelen Ormanı'na giden yol üzerinde insan zinciri oluşturuldu.

Akbelen'deki Büyük Buluşma'ya katılan oyuncu Levent üzümcü ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Şurada orman yansa biz buradaki arkadaşlarla birlikte gideceğiz o ormanın ateşini söndüreceğiz. Hepimizi karşı karşıya getiriyorlar, bu çok acı bir şey. Buradan 5'li çetenin patronuna sesleniyorum. Birazcık vatanını sev. Şu alanda toprak kazılarak, toprağın üzerinde orman bir daha olmamacasına orman yok edilerek, linyit toplanacak. Toplanan bu linyitlerle bunu yapabilmek için buradan Milas'a ve Bodrum'a giden su kanallarını yok ediyorlar. Birkaç milyar dolar için yapıyorlar bunu. Bodrum'un yıllık turizm gelirinin üzerine çökmek demektir bu. Ama oradan paylarını tabii ki alamıyorlar buradaki paylarını rahat alabiliyorlar. Zamanında buradaki köylülerin topraklarını satın alıp onların üzerine çöken insanlara sormak lazım, ülke bir şirket yönetilir gibi mi yönetilir? Belki cümleyi böyle kurarsan anlaşılabilir ama vatan bir şirket gibi yönetilmez."