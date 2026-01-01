Haberler

Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı

Güncelleme:
Muğla ilinde yapılan yılbaşı tedbirleri kapsamında 55 şüpheli yakalanırken, denetimlerde çok sayıda kaçak malzemeye ve silah ile uyuşturucuya da el konuldu.

Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 55 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı tedbirleri kapsamında genel asayişin devamının sağlanması, meydana gelmesi muhtemel olayların önlenmesi, aranan şahısların yakalanması, meydana gelen olaylara süratle müdahale ederek şüphelilerin yakalanması ve adli makamlara teslim edilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında 19 bin 771 şahıs sorgulandı, 27 bin 340 araç kontrol edildi. Bu kapsamda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 55 zanlı yakalandı.

547 şahsa trafik yönünden idari işlem uygulandığı denetimlerde 322 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde, 7 kuru sıkı tabanca, 7 av tüfeği, 924 av tüfeği fişeği, 104 tabanca fişeği, bir miktar uyuşturucu, 30 sentetik ecza, 38 bin 440 makaron, 750 elektronik sigara tütünü, 94 kilo nargile tütünü, 6 elektronik sigara, 312 şişe kaçak içki, 260 paket kaçak sigara, 153 litre sahte içki ele geçirildi.???????

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel


