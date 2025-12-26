Haberler

Muğla'da depreme dayanıksız olduğu için yıkılan huzurevi yeniden inşa ediliyor
Güncelleme:
Muğla'da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi'nin, depreme dayanıklı olarak yeniden inşasına başlandı. Yeni tesis, yaşlı bireylere nitelikli bakım hizmetleri sunmayı hedefliyor.

Muğla'da, depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek yıkılan Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin, aynı alanda depreme dayanıklı şekilde yeniden inşasının devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesinde olan ve temel atma töreni yakın zamanda gerçekleştirilen proje kapsamında, yaşlı bireylerin güvenli, nitelikli ve bütüncül bakım hizmetlerine erişimini sağlayacak.

Çağdaş mimari ve donanımla planlanan ve tamamlandığında kentte önemli bir sosyal hizmet ihtiyacına yanıt verecek yeni merkez, üç blok ve beş kattan oluşacak.

9 bin 514 metrekare kapalı inşaat alanına sahip sürekli ve yatılı bakım hizmeti verecek 80 kişi kapasiteli Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Kompleksi gündüzlü bakım merkezi, aktif yaşam merkezi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi olmak üzere üç temel birimden meydana gelecek.

Yeni tesis, sağlıklı yaşlı bireylerin yanı sıra demans ve alzaymır gibi hastalıkları bulunan ve evde yaşamını tek başına sürdüremeyen yaşlılara da kapsamlı hizmetler sunmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yapılan incelemeler sonucunda mevcut binanın deprem güvenliği açısından risk taşıdığının belirlenmesi üzerine vatandaşların can güvenliğini önceleyerek yapıyı yıkarak, süreci hızla yeniden başlattıklarını hatırlattı.

Aras, tamamlanacak çağdaş tesisle yaşlıların daha güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir yaşam sürmesini amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
