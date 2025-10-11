Muğla'da Yangın Güvenliği İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Muğla'da, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (MUTSO) yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve MUTSO organizasyonunda, ilçe odaları ve borsa işbirliğinde organize edilen toplantı, odanın konferans salonunda düzenlendi.

MUTSO Başkanı Bülent Karakuş, yangın güvenliği konusunun yalnızca teknik bir mesele değil, aynı zamanda toplum güvenliği ve yaşam kalitesi açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yönetmeliğin yalnızca teknik bir mevzuat değil, can ve mal güvenliğini, yaşam alanlarının kalitesini ve şehirlerin güvenli geleceğini doğrudan ilgilendiren bir rehber olduğuna dikkati çeken Karakuş, son yıllarda Türkiye'de ve dünyada yaşanan yangınların, bu konunun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Karakuş, özellikle yapı yoğunluğunun arttığı kent merkezlerinde doğru proje, uygun malzeme seçimi, nitelikli uygulama ve periyodik denetimlerin artık tercihten öte zorunluluk haline geldiğini belirterek, toplantının güncel yönetmelik hükümlerinin doğru yorumlanması, uygulamada karşılaşılan sorunların paylaşılması ve sektör temsilcilerinin bilinçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını bildirdi.

Daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Murat Bayram, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" değişikliğine ilişkin bilgilendirme sunumu yaptı.

Sunumunda yönetmelikteki güncel düzenlemeleri, uygulama esaslarını ve sahada karşılaşılan örnekleri katılımcılara aktaran Bayram, yangın güvenliği tedbirleri, denetim mekanizmaları ve yeni yönetmelik hükümleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Toplantı, soru cevap bölümüyle sona erdi.

Programa, TOBB Uzman Yardımcısı Tuğba Vural, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, belediye daire başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda sektör paydaşı katıldı.