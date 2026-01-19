Haberler

Cinsel içerikli hap ve uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Güncelleme:
Muğla'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir kişinin evinde çok sayıda cinsel içerikli hap ve uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris'in Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan Erdal T.'nin piyasaya uyuşturucu madde süreceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin evine 17 Ocak'ta İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Turunç Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından ortak operasyon düzenlendi. Erdal T.'nin evinde ve aracında yapılan aramada 100 uyuşturucu hap, 1118 cinsel içerikli hap, 10 cinsel içerikli jel ve 6 cinsel içerikli damla ele geçirildi. Erdal T. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun'a muhalefet ile uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak suçlarından işlem yapıldı. Şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
