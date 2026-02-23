Haberler

Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 22 narkotik olayı müdahale edilip, 23 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Muğla'da, son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 16-22 Şubat arasında il genelinde yürütülen çalışmalarda 22 narkotik olayına müdahale edildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 52 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk Lirası ve döviz ele geçirdi, 23 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye'de

Sosyal medyayı karıştıran kare
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü

Yine yaptı yapacağını!
Bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun karnından saç yumağı çıktı

Bulantı şikayetiyle hastaneye götürüldü, karnından bakın ne çıktı
52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye'de

Sosyal medyayı karıştıran kare
Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı

Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı