Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
Muğla'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 22 narkotik olayı müdahale edilip, 23 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Muğla'da, son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 16-22 Şubat arasında il genelinde yürütülen çalışmalarda 22 narkotik olayına müdahale edildi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 52 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk Lirası ve döviz ele geçirdi, 23 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.