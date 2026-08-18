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Milas'ta Otobüs TIR'a Çarptı: 2 Ölü, 17 Yaralı

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VALİLİKTEN AÇIKLAMAMuğla Valiliği'nden Milas'ta tur otobüsünün TIR'a çarptığı kazaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Muğla Valiliği'nden Milas'ta tur otobüsünün TIR'a çarptığı kazaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 07.45 sıralarında Milas-Söke Karayolu Aydınlıkevler Mahallesi mevkiinde elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Seyir halindeki bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak demir yüklü bir tıra çarpması sonucu gerçekleşen kazanın ihbar edilmesiyle birlikte, olay yerine 8 ambulans ve 1 motorize ambulans ekibi sevk edilmiştir. Sağlık ekiplerimizce olay yerinde yapılan ilk incelemeler sonucunda, maalesef 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Meydana gelen kazada yaralanan 17 vatandaşımız ise ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek ivedilikle tedavi altına alınmıştır. Bu üzücü kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; hastanelerimizde tedavileri süren yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Öte yandan kazada yaşamanı yitiren 2 kişinin otobüs şoförü Hamit Torun ile yolculardan Mustafa Saydam (63) olduğu öğrenildi.

Hasan TUZLA/MİLAS (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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