Muğla'da geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu
Milas ilçesinde arkadaşlarıyla tekne kiralayarak geceyi geçiren Bahar Taş, sabah uyandıklarında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Milas ilçesine arkadaşlarıyla birlikte gezmeye gelen ve burada kiraladıkları teknede geceyi geçiren Bahar Taş (35), sabah saatlerinde teknede ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'nde yaşadığı öğrenilen Bahar Taş'ın, arkadaşlarıyla birlikte dün gezmek için Muğla'nın Milas ilçesine gittiği belirtildi. İddiaya göre, burada tekne kiralayan arkadaş grubu, geceyi teknede geçirdi. Bugün sabah uyandıklarında ise Taş'ın hareketsiz şekilde durduğunu fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince Taş'ın arkadaşlarının ifadesine başvurulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

