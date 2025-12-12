Haberler

Muğla'da Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: 132 Parça Eser Ele Geçirildi

Muğla'da Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: 132 Parça Eser Ele Geçirildi
Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde düzenlenen operasyonda, kaçak kazı ile elde edilen 132 parça tarihi eser ele geçirildi; 11 kişi gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

MUĞLA'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen ve 132 parça tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde kaçak kazı yapılarak elde edilen eserlerin alıcılar aracılığıyla koleksiyonerlere satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Tarihi eser kaçaklarının adreslerine düzenlenen operasyonda Arkaik döneme ait 55 eser, çeşitli dönemlere ait 49 sikke, 28 obje ile 4 dedektör, 2 dedektör başlığı ve 1 ses dedektörü ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkan 5 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
