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Muğla'da şehit kızına polislerden doğum günü sürprizi

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Muğla'da şehit kızına polislerden doğum günü sürprizi Haber Videosunu İzle
Muğla'da şehit kızına polislerden doğum günü sürprizi
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Muğla'da polis ekipleri, şehit polis memuru Tayfun Baş'ın 6 yaşına giren kızı Ayseren'e doğum günü sürprizi yaptı.

Muğla'da polis ekipleri, şehit polis memuru Tayfun Baş'ın 6 yaşına giren kızı Ayseren'e doğum günü sürprizi yaptı.

Muğla Teknoloji Koleji Anaokulunda eğitim gören Ayseren Baş'ın doğum günü, emniyet personelinin katılımıyla kutlandı.

Kutlamaya özel harekat, trafik, sosyal hizmetler, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Komiser Hamdi Bey Karakolu ve devriye ekiplerinden polisler katıldı.

Doğum günü pastasıyla sınıfa gelen polis ekiplerinin yanı sıra öğretmenleri ve arkadaşlarının da eşlik ettiği kutlamada Ayseren, pastasının üzerindeki mumları üfledi.

Polis memuru Tayfun Baş, 13 Haziran'da Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına müdahale ettiği sırada uğradığı silahlı saldırıda şehit olmuştu.

Kaynak: AA
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