Muğla'da Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı

Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla, Sahil Güvenlik botları kapılarını vatandaşlara açtı.

Marmaris'te Tepe Mahallesi Yat Limanı'nda Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı botu TCSG-310 öğrenciler ve vatandaşlarca gezildi.

TCSG-310 Komutanlığında görevli personel, vatandaşlara bot hakkında bilgi verdi.

Botu inceleyen ziyaretçiler güvertede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bodrum ilçesinde, TCSG-106 botu vatandaşlarla buluştu. Bodrum Limanı'na demirleyen bot, kapılarını halkın ziyaretine açtı.

Limana gelen vatandaşlar, botu yakından inceleme fırsatı buldu.

Her yaştan ziyaretçinin katıldığı etkinlikte, Sahil Güvenlik personelinin çalışmaları ve botun teknik özellikleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Aileleriyle botu gezen çocuklar, gemi içinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fethiye'de Sahil Güvenlik TCSG-911 botu limanda çocukları ve vatandaşları misafir etti.

Vatandaşlar çocuklarıyla askeri personel eşliğinde botu gezdi.

Botlar, gün boyu ziyarete açık kalacak.