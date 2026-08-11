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Muğla'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Muğla'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada Eylül Savi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada Eylül Savi (20) öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Menteşe'nin Gazeller mevkisinde meydana geldi. Özay Savi idaresindeki 20 APE 001 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Eylül Savi hayatını kaybederken, Özay Savi, Çiğdem Savi ve Mehmet Savi'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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