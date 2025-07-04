Muğla'da Orman Yangınlarına Karşı Tüm İzinler İptal Edildi

Muğla'da, ülke genelinde yaşanan orman yangınları nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'nde tüm izinlerin iptal edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İzmir, Hatay, Antalya, Sakarya, Bursa, Mersin, Uşak gibi ülkenin farklı şehirlerinin ardından Muğla'nın Milas ve Fethiye ilçelerinde çıkan yangınlarla etkin mücadele için büyükşehir belediyesi büro görevlileri dahil tüm izinlerin iptal edildiği, teyakkuza geçildiği belirtildi.

Açıklamada, büyükşehir belediyesinin tüm birimlerinin ihtiyaç halinde çalışmalara katılacak şekilde itfaiye, Afet İşleri, MUSKİ, Fen İşleri ve AKOM başta olmak üzere muhtemel yangınlara karşı hazır hale getirildiği ifade edildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ülke genelinde yaşanan ve özellikle İzmir'de birçok yerleşim alanını sekiz gündür tehdit eden yangınlara karşı daha güçlü mücadele edilmesi gerektiğini aktardı.

Yetkililer tarafından elektrik hatlarından çıktığı öne sürülen yangınların önüne geçilmesi için özelleştirilen elektrik dağıtım şirketlerinin sıkı denetime tabi tutulması gerektiğini belirten Aras, şunları ifade etti:

"Ne yazık ki geçen yıllarda Muğla'nın yaşadığı büyük yangınlar bu yıl da ülkemizin farklı şehirlerinde yaşanmaya, en değerli mirasımız olan doğayı karartmaya devam ediyor. Özellikle sekiz gündür İzmir'de yaşanan ormanları, köyleri, yerleşim alanlarını yok eden ve hala kontrol altına alınamayan yangın canımızı çok yakıyor. Yaşanan bu yangınlarla alakalı İzmir Valisi Süleyman Elban, 'İnsan kaynaklı ya da sabotajdan kaynaklı yangın yok. Hem Ödemiş hem Çeşme hem Seferihisar hem de Foça'daki yangın elektrik hatlarından kaynaklı olarak çıkmış durumda' dedi. Elektrik hatlarından sorumlu olan şirketler gerekli yatırımları yapmalı, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için tedbirlerini bir an önce almalıdır."

Aras, her yıl farklı konumlarda yaşanan ve doğayı yok eden yangınlar için tüm kurumların üzerine düşeni yapması, yangınların büyük bir afete dönüşmeden önlenebilmesi gerektiğini kaydetti.

Ahmet Aras, büyükşehir belediyesi olarak son birkaç yılda yangınlara karşı edindikleri tecrübeyle itfaiye, AKOM ve Afet İşleri olmak üzere tüm birimlerle teyakkuz halinde olduklarını belirtti.

Bu kapsamda tüm izinleri kaldırarak hazırlıkları tamamladıklarını vurgulayan Aras, "Bölgemizde faaliyet gösteren tüm inşaat, hafriyat ve mermer firmaları ile iş makinası bulunduran diğer iş yerlerinin de muhtemel bir yangın riskine karşı ihtiyaç halinde gerekli desteği sunabilecek durumda olması gerekiyor. Ülkemiz genelinde yaşanan yangınlarda hayatını kaybeden orman personelimize ve vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, yangınların bir an önce söndürülmesini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.