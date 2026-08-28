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Fethiye'de Orman Yangını: Evler Tedbiren Boşaltılıyor

Fethiye'de Orman Yangını: Evler Tedbiren Boşaltılıyor Haber Videosunu İzle
Fethiye'de Orman Yangını: Evler Tedbiren Boşaltılıyor
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgar nedeniyle hızla büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etti. Huzurevi ve çok sayıda ev tedbiren boşaltılırken, vatandaşlar kovalarla su taşıyarak alevlere müdahale etmeye çalışıyor. Muğla Valiliği, bazı yolların trafiğe kapatıldığını ve alternatif güzergahların kullanılması çağrısında bulundu.

EVLER TEDBİREN BOŞALTILIYOR

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında alevler, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Fethiye Huzurevi ile çevredeki çok sayıda ev tedbir amacıyla boşaltılırken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerine yardımcı olmak isteyen vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak alevlere müdahale etmeye çalışıyor.

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Orman yangını sebebiyle Fethiye ilçemizde Adnan Menderes Bulvarı Çevre Yolu Kavşağı'ndan Günlükbaşı merkez ışıklarına kadar ayrıca Foça Mahallesi'nden Barış Manço Bulvarı'na kadar yol geçici olarak sivil araç trafiğine kapatılmıştır. Sürücülerimizin alternatif güzergahları tercih etmeleri, müdahale güzergahlarında ve özellikle emniyet şeritlerinde araç bulundurmamaları önem arz etmektedir. Trafik akışının düzenlenmesi için sahada bulunan güvenlik güçlerinin ve kara yolları ekiplerinin yönlendirmelerine titizlikle uyulması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Gülgün KAŞLI/FETHİYE (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

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