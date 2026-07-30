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Muğla’da orman yangını

Muğla’da orman yangını
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VALİLİK: 408 EV BOŞALTILDI, 703 KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİMuğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi’nde çıkan orman yangınına devletin tüm imkânlarıyla müdahale edildiği;

VALİLİK: 408 EV BOŞALTILDI, 703 KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde çıkan orman yangınına devletin tüm imkanlarıyla müdahale edildiği; yangın nedeniyle 45 kişinin hastanelere sevk edildiği, 408 ev tedbir amaçlı boşaltıldığı, 703 kişi ve yaklaşık 100 hayvanın güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

Valilik açıklamasında, yangının en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi amacıyla ilgili tüm kurumların üst düzey koordinasyon içerisinde sahada çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Söndürme çalışmalarında 25 hava aracı, 410 kara unsuru ve 1141 personelin görev yaptığı belirtilen açıklamada, ekiplerin 'Yeşil Vatan'ın korunması için fedakarca mücadele ettiği vurgulandı. Yangın nedeniyle 6 mahallede, bazıları kullanılmayan harabe yapılar olmak üzere toplam 55 yapının zarar gördüğünün aktarıldığı açıklamada, devletin tüm kurumlarının koordinasyon içinde yangın tamamen kontrol altına alınıp, söndürülene kadar çalışmalarını aynı kararlılık ve titizlikle sürdüreceği kaydedildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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