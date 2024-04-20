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Muğla'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Sonucu Evler Zarar Gördü

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bir evin çatısı zarar gördü. Bodrum ilçesinde ise sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı rögarlarda taşma meydana geldi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bir evin çatısı zarar gördü.

Yerbelen Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oldu. Ortaca İtfaiye grup Amirliği ekipleri bir evin çatısının zarar gördüğü ihbarı üzerine belirtilen bölgeye gitti.

Yapılan incelemede evde kısmen zarar meydana gelirken, belediye ekiplerince vinçle müdahale edilerek yıkılan çatı kaldırıldı. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Bodrum ilçesinde de gece boyunca aralıklarla etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezindeki bazı rögarlarda taşma meydana geldi. Bazı mahallelerde de elektrikler kesildi, Cevat Şakir Caddesi'nde de trafik lambasında hasar meydana geldi.

Yaşanan olumsuzluklara belediye ekiplerince müdahale edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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