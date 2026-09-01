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Datça'da Sürüklenen 4 Kişi Kurtarıldı

Datça'da Sürüklenen 4 Kişi Kurtarıldı
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Muğla'nın Datça ilçesinde, 2 kürek sörfüyle açıldıkları denizde rüzgarın etkisiyle sürüklenen 4 kişi kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, 2 kürek sörfüyle açıldıkları denizde rüzgarın etkisiyle sürüklenen 4 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında 2 kürek sörfüyle 4 kişinin denize açıldığı, bir süre sonra rüzgarın etkisiyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinde 4 kişi, Sahil Güvenlik Botu'na alınarak Datça Limanı'na getirildi.

Kurtarılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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