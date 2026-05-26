Muğla sahillerinde bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilinde Muğla'nın Marmaris, Fethiye, Bodrum ve Ula ilçelerindeki turistik plajlar, yerli ve yabancı turistlerle doldu. 32 derece sıcaklıkta denize giren tatilciler, su sporları ve tekne turlarıyla bayramın tadını çıkardı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Muğla'nın Marmaris, Fethiye, Bodrum ve Ula gibi önemli turizm merkezlerine gelen turistler, plajlarda sıcak havanın tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Muğla'nın turizm merkezlerinde vatandaşlar denize girdi, plajda güneşlendi. Su sporları istasyonlarında da hareketlilik yaşandı.

Marmaris'in Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajları ile Orhaniye Kız Kumu Plajı'nda tatilciler güneşlendi, denize girerek serinledi. Yerli ve yabancı turistler, su sporları istasyonlarındaki jet ski ve deniz paraşütüyle adrenalinli dakikalar yaşadı.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu Plajı ve Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı da tatilcilerin ilgi gösterdiği plajlar arasında yer aldı.

Bodrum'da turistik tesislerin bulunduğu sahil kesimlerinde tatilciler, plajlardaki hareketliliği artırdı. Yahşi, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Torba sahillerinde yoğunluk oluştu. Bazıları sıcak havada denize girerek serinlerken bazıları da kıyıdaki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.

Ula'nın "Sakin Kent" ünvanına sahip Akyaka Mahallesi, özellikle yakın illerden gelen turistlerin adresi oldu.

Bazı tatilciler, halk plajında denize girerken bazıları Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı, bazıları da kano ve rüzgar sörfü yaptı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
