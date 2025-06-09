Muğla'da Kurban Bayramı'nda Plajlar Doldu Taştı

Muğla'da Kurban Bayramı'nda Plajlar Doldu Taştı
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Kurban Bayramı'nın son gününde Muğla'nın plajlarında yoğunluk yaşandı. Fethiye'deki plajlarda tatilciler serinlemek için denize girerken, macera tutkunları yamaç paraşütü yaptı. Bodrum ve Marmaris'te de hareketlilik gözlendi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'da, Kurban Bayramı'nın son gününde tatilciler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Fethiye ilçesinde tatilciler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu plajlarında yoğunluğa neden oldu.

Kumburnu Plajı girişinde zaman zaman araç kuyruğu oluştu. Havanın 32, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü ilçede tatilciler, denize girerek serinlemeye çalıştı, bazıları da su sporları yaptı.

Macera tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütü yaparak Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Bodrum ilçesinde ise Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahillerinde de hareketlilik yaşandı. Bazı tatilciler, denize girip sıcak havada serinlerken bazıları da kafe ve restoranlarda oturarak zaman geçirdi.

Öte yandan, Marmaris ve diğer ilçelerin sahillerinde de yoğunluk gözlendi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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