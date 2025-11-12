Haberler

Muğla'da Kaybolan Çınar Çümen'in Cansız Bedeni Bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde çalışmaya gittiği tarlanın yakınlarında kaybolan 46 yaşındaki Çınar Çümen'in cansız bedeni, yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'da çalışmak için gittiği tarlanın yakınlarında kaybolan Çınar Çümen'in (46) cansız bedeni bulundu.

Datça'ya bağlı Emecik Mahallesi Alavara Mevkii'nde, öğle saatlerinde ailesi ile birlikte tarlaya giden Çınar Çümen, yağmurun başlamasının ardından tarlaya yakın bir bölgede bulunan hayvanlarına bakmaya gitti. Çümen'den uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Jandarma ve MAG-AME (Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği) ekipleri arama çalışması başlattı. Çümen, ekiplerin çalışmalarının sonucunda akşam saatlerinde bir ağacın altında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çümen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çümen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

