Haberler

Muğla'da kadınlar "Sessiz Kararlılık" yürüyüşünde buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Sessiz Kararlılık" yürüyüşü düzenlendi.

Muğla'da Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Sessiz Kararlılık" yürüyüşü düzenlendi.

Muğla Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte kamuda görev yapan kadın belediye başkanı, hakim, savcı, avukat, doktor, öğretmen ve idareciler meslek kıyafetleriyle yürüyüşe katıldı.

"Emeğimiz Kimliğimiz, Sessizliğimiz Gücümüzdür" sloganıyla gerçekleştirilen ve Recai Güreli Caddesi Olgunlaşma Enstitüsü önünden başlayan etkinlikte kadınlar ellerinde pankart ve mor beyaz balonlarla yürüdü."

Yürüyüşün sona erdiği Kurşunlu Meydanı'nda gerçekleştirilen programda ise Köyceğiz Kök Sesler Ritim Grubu sahne aldı. Grup üyeleri def çalarak kadın haklarına ve toplumsal farkındalığa dikkati çekmek istedi. Meydanda toplananlar müzik dinletisini ilgiyle takip etti.

Etkinliğe, Muğla Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Özge Demirel ile çok sayıda kadın katıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler

İran'da ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
'Futbolda her şeyi bilen çocuk' yıllar sonra ortaya çıktı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görmeniz lazım
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim

Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan korktu: Türkiye'den kaçabilirim
Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu

Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler

İran'da ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar

Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar