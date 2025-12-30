Haberler

Muğla'da İHA ve helikopter destekli operasyonda 23 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Muğla'da jandarma ekiplerinin düzenlediği İHA ve helikopter destekli operasyon sonucunda 25 kaçak göçmen, 3 organizatör ve çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında 8 bini aşkın kişi denetlendi.

MUĞLA'da, jandarma ekiplerinin İHA ve helikopter destekli operasyonunda 25 kaçak göçmen, 3 organizatör ve çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli yakalandı; 12 koy ile 62 yol kontrol noktasında 8 bini aşkın kişi denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleyi etkin şekilde sürdürmek ve çeşitli suçlardan arananları yakalamak amacıyla 25-27 Aralık tarihlerinde İHA ve helikopter destekli geniş kapsamlı operasyon düzenledi. Kent genelinde gerçekleştirilen operasyona 958 personel katıldı. Operasyonda 12 koy ve kıyı şeridi kontrol edilirken, 9 daimi ve 53 geçici arama yol kontrol noktasında da uygulama yapıldı. Kontrollerde 8 bin 235 kişinin sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda 25 kaçak göçmen ve 3 organizatör ile çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasıyla adliye sevk edilecek.

