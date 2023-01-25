Muğla'da iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti Güncel Haberler Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi. Yalıçiftlik Caddesi'nde çalışma yapan Mervan Öztekin'in kullandığı iş makinesi, istinat duvarının çökmesi sonucu devrildi. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen iş makinesinden çıkarılan Öztekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Öztekin'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Bodrum Muğla Güncel Haberler

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