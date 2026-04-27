Muğla'da ipekböcekçiliği yeniden hayat buluyor

Muğla'da kırsal kalkınmayı destekleyen alternatif üretim modellerinden biri olan ipekböcekçiliğinin yaygınlaştırılması amacıyla, Köyceğiz ilçesinde üreticilere ipekböceği dağıtımı yapıldı.

Pınarköy Mahallesi'nde düzenlenen törende tarihi yaklaşık 5 bin yıl öncesine dayanan ve doğanın sunduğu en zarif liflerden biri olan ipek, Muğla için önemli bir geçim kaynağı olmaya devam ediyor.

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, konuşmasında, çocukluk yıllarından bu yana aşina olduğu ipekböceği üretiminin Pınarköy Mahallesi'nde devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Songül Topal ise ipekböcekçiliğinin Muğla'da yeniden önem kazandığını belirterek, "İlimizde 2025 yılı itibarıyla 23 mahallede 106 işletmede üretim yapılmaktadır. 2026 yılında ise bu sayının 142 işletmeye ulaşması beklenmektedir. Köyceğiz ilçemiz üretimin merkezinde yer almakta olup, Pınarköy Mahallemizde Kozabirlik tarafından temin edilen ipekböceği larvaları 98 üreticimize teslim edilecektir." dedi.

Türkiye genelinde ipekböceği üretimi yapan işletmelerin yüzde 6,2'sinin Muğla'da bulunduğuna işaret eden Topal, 2025 yılı itibarıyla 5 bön 892 kilogram üretim ile ilin Türkiye genelinde 3'üncü sırada yer aldığını, işletme sayısı bakımından ise 5'inci sırada bulunduğunu kaydetti.

Topal, İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek yeni bir proje kapsamında ipekböceği yetiştiricilerine yüzde 75 hibe desteği ile gerekli malzemelerin temin edileceğini belirterek, ilerleyen süreçte dut fidanı dağıtımının da gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Törene, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Songül Topal, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Kuray, Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan, Kozabirlik Ege Bölge Temsilcisi Faik Ramazan Akyüz ile üreticiler katıldı.

Program, 98 üreticiye ipekböceği larvaları dağıtıldı.