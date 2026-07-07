Haberler

Muğla'da haziran ayındaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 118 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Muğla'da haziran ayındaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 118 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da jandarma ekiplerince haziran ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 118 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve 13 bin 240 lira nakit para ele geçirildi.

Muğla'da jandarma ekiplerince haziranda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 118 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, narko-terör ve uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 1-30 Haziran tarihlerinde il genelinde 113 narkotik olayına müdahale edildi.

Operasyonlarda yakalanan 118 zanlıdan 6'sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ekiplerce gerçekleştirilen adli arama faaliyetlerinde, 1 kilogram 196 gram sentetik uyuşturucu, 814 gram kubar esrar, 625 sentetik ecza hap, 125 kök kenevir, 110 gram kenevir tohumu, 11 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 240 lira nakit para ele geçirildi.

Açıklamada, zehir tacirlerine yönelik mücadelenin kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı, işte ilk görüntüler

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da! İşte ilk görüntüler
Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi

Karşılamada dikkat çeken diyalog! Uçağını işaret edip bunu söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hollandalı siyasetçi Yeşilgöz, 42 yıl sonra doğduğu kente bakan olarak döndü

Hollandalı siyasetçi, doğduğu kente 42 yıl sonra bakan olarak döndü
Yeniden tarih yazmak istiyor! Bu akşam iki muhteşem maç daha var

Yeniden tarih yazmak istiyor! Bu akşam iki muhteşem maç daha var
Cevdet Yılmaz'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10'a girmek

Tarihi zirvede Haberler.com'a açıkladı: Hedefimiz ilk 10'a girmek
Beştepe'de Trump'a resmi tören

Beştepe'de Trump'a resmi tören! İstiklal Marşı'nda mest eden tavır
Trump'ın kalacağı otelde üst düzey güvenlik! Balistik korumalı zırhlı oda hazırlandı

Trump'ın kalacağı otelde görülmemiş hazırlık! Odanın özelliği şaşırttı
Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası

Biri bu sapığı durdursun! İki kez istismar etti yetmedi bir de kaçırdı
İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar

AVM otoparkında skandal görüntü! Apar topar kaçmak zorunda kaldılar