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Güllük Halk Plajı kirlilik şüphesiyle tedbiren kapatıldı

Güllük Halk Plajı kirlilik şüphesiyle tedbiren kapatıldı
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Muğla'nın Milas ilçesindeki Güllük Halk Plajı, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı üzerine deniz suyundaki kirlilik şüphesi nedeniyle tedbir amaçlı kullanıma kapatıldı. Belediye ekipleri plaja güvenlik şeridi çekerken, yetkililer kararın tedbir odaklı olduğunu ve yeniden numune alınarak laboratuvar incelemeleri yapılacağını açıkladı. Plajın ne kadar kapalı kalacağı, analiz sonuçlarına göre belirlenecek.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde bulunan Güllük Halk Plajı, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden gelen yazı üzerine deniz suyundaki kirlilik şüphesi nedeniyle tedbir amaçlı kullanıma kapatıldı.

Güllük Mahallesi Manastır Caddesi'ndeki Güllük Halk Plajı, Milas Belediyesi ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek kullanıma kapatıldı. Kapatma kararının ardından yetkililer, alınan kararın tamamen tedbir odaklı olduğunu ve bölgeden yeniden deniz suyu numuneleri alınarak detaylı laboratuvar incelemeleri yapılacağını bildirdi. Plajın ne kadar süre kapalı kalacağının netlik kazanmadığı öğrenilirken, yapılacak analiz ve su kalitesi kontrollerinin sonuçlarına göre yeniden halkın kullanımına açılıp açılmayacağına karar verileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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