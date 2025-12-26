Haberler

Muğla'da gönüllü itfaiyecilik eğitimleri sürüyor

Muğla'da gönüllü itfaiyecilik eğitimleri sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin doğal afetlere karşı hazırlığını artırmak amacıyla gönüllü itfaiyecilik eğitimleri düzenliyor. Eğitimlerde vatandaşlara yangınla mücadele, su baskınlarına müdahale ve ilk yardım becerileri kazandırılıyor.

Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olması amacıyla yürütülen "gönüllü itfaiyecilik" eğitimlerinin devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, afetlere müdahale kapasitesini artırmak ve toplumsal farkındalığı güçlendirmek amacıyla talep eden vatandaşların gönüllü itfaiyeci olmaları sağlanıyor.

Bu kapsamda eğitimlerle gönüllülerin olası yangın, su baskını ve diğer acil durumlarda profesyonel ekiplere destek verebilecek bilgi ve donanıma sahip olmaları hedefleniyor.

Fethiye'de gerçekleştirilen eğitimlerde gönüllülere yangınla mücadele, su baskınlarına müdahale, ipli erişim teknikleri ve ilk yardım konularında hem teorik hem de uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından bugüne kadar Menteşe, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde düzenlenen eğitimlerde 118 gönüllü vatandaşa itfaiyecilik eğitimi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın ormanları, kıyıları ve doğal yapısıyla afet risklerine açık bir kent olduğunu ve önceliklerinin kenti afetlere karşı daha dirençli hale getirmek olduğunu belirtti.

Aras, afetlerle mücadelenin sadece kurumların değil toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İstanbul için en net kar yağışı uyarısı! 11 ilçe beyaza bürünecek

İstanbul için en net kar yağışı uyarısı! 11 ilçe beyaza bürünecek
Şehit cenazesinde acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti

Şehit cenazesinde kahreden görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zincir marketler pazar günü kapanacak mı? İlk itiraz sektörün içinden geldi

Zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına ilk itiraz geldi
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor

Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor
Herkes ekran başına! TRT Spor 8 maç için müjdeyi verdi

Herkes ekran başına! 8 maç için müjdeyi verdiler
Zincir marketler pazar günü kapanacak mı? İlk itiraz sektörün içinden geldi

Zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına ilk itiraz geldi
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Müge Anlı konuğunun çıkardığı garip sesleri duyunca dayanamadı: Bunu alın yayından

Konuğunun çıkardığı garip seslere dayanamadı: Bunu alın yayından