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Muğla'da garsonluk yapan kadın pompalı tüfekle öldürüldü! Katil, aracın döşemelerini değiştirirken yakalandı

Muğla'da garsonluk yapan kadın pompalı tüfekle öldürüldü! Katil, aracın döşemelerini değiştirirken yakalandı

Güncel Haberler

Muğla'nın Milas ilçesinde bir eğlence merkezinde garsonluk yapan Zeynep Başaran, yol kenarında pompalı tüfekle göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu. TIR'ın içinde çıkan tartışmada kadını öldürüp cesedi yol kenarına attığı belirlenen E.D., İzmir'de aracın kanlı koltuk kılıflarını döşemecide değiştirirken polis ekiplerince gözaltına alındı.

Milas'ın eski hastane girişinde dün sabah saatlerinde bir kişiyi hareketsiz görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla'da garsonluk yapan kadın pompalı tüfekle öldürüldü! Katil, aracın döşemelerini değiştirirken yakalandı

POMPALI TÜFEKLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Sağlık görevlilerince yapılan belirlemede göğsünden tüfekle vurularak öldüğü belirlenen kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis yaptığı araştırmada, ölen kişinin eğlence merkezinde garsonluk yapan Zeynep Başaran (36) olduğunu belirledi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Muğla'da garsonluk yapan kadın pompalı tüfekle öldürüldü! Katil, aracın döşemelerini değiştirirken yakalandı

KATİL DÖŞEMECİDE YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen ekipler, E.D.'nin (40) cesedi yol kenarına attıktan sonra TIR ile İzmir'e gittiğini belirledi. Muğla polisi, E.D.'yi İzmir'de bir döşemecide aracın kan bulaşan koltuk kılıflarını değiştirirken gözaltına aldı. Muğla'ya getirilen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Muğla'da garsonluk yapan kadın pompalı tüfekle öldürüldü! Katil, aracın döşemelerini değiştirirken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

İzmir Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler

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