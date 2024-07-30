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Muğla'da doktor şiddetine protesto

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın görevi başında şiddete maruz kalarak hastanelik olması protesto edildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, olayın meydana geldiği Aile Sağlığı Merkezi önünde bir araya geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın görevi başında şiddete maruz kalarak hastanelik olup yoğun bakıma alınması protesto edildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile Muğla Tabip Odası, Muğla Aile Hekimleri Derneği, Muğla Aile Sağlığı Çalışanları Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Genel Sağlık İş Sendikasının da aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, olayın meydana geldiği Aile Sağlığı Merkezi önünde bir araya geldi.

Muğla Tabip Odası Başkanı Çetin Erdolu, burada yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan dolayı çok üzgün ve öfkeli olduklarını söyledi.

Şiddetin son bulmasını dileyen Erdolu, Dr. Tezvar'ın yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini, sağlıkta şiddet haberlerini duymadıkları günün neredeyse hiç olmadığını dile getirdi.

Aile Hekimleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Demir de sağlıkta şiddete "hayır" dediklerini ifade ederek, sorunun çözümü için tüm sivil toplum kuruluşlarını ve sağlık çalışanları ortak hareket etmeye davet etti.

Öte yandan, Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, doktorun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler E.S. ve Ö.S.A'nın de sevk edildikleri adliyede işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, dün bir hasta ve hasta yakınının şiddetine maruz kalmış ve fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı.

Kalp hastası olduğu ve kalp pili taşıdığı belirtilen Tezvar, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Aras Bodrum Muğla Sağlık Güncel Haberler

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