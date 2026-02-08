Haberler

Muğla'da sosyal medyadan halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir diyetisyen, sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Soruşturma, yapay zekayla oluşturulan ve 'çarşaf giydirilmiş domuz figürü' içeren bir içerik üzerine başlatıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir diyetisyen, sosyal medya hesabından halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda bir sosyal medya kullanıcısının, yapay zekayla oluşturulan "çarşaf giydirilmiş domuz figürlü" paylaşımı nedeniyle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan şüpheli hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin O.K. olduğu tespit edildi.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız

Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler

Pınar Altuğ'dan "cenaze" tartışmasının ateşini harlayacak sözler
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı

İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı

İnanılmaz anlar! Yolda ilerleyen araca atladı, polisi görünce kaçtı
Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması

Mide bulandıran dosyadan o da çıktı! Bakın kendini nasıl savundu
İstanbul'un göbeğinde şarkı söyledi, kim olduğunu fark eden şaştı kaldı

İstanbul'un göbeğinde şarkı söyledi, kim olduğunu anlayan şaştı kaldı